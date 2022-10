A name called Otto: la premiere del film con Tom Hanks rinviata al giorno di Natale!

Tom Hanks torna finalmente al cinema e ai grandi ruoli dopo ben 3 anni. L'attore due volte premio Oscar ritornerà al cinema con A man called Otto, adattamento di un romanzo svedese. La pellicola, che originariamente aveva una release segnata per il 14 dicembre è stata spostata al giorno di Natale.

Il film, a quanto pare, avrà la sua premiere proprio nel giorno di Natale. Una scelta curiosa per la Sony che ha deciso di slittare la data di uscita di 11 giorni. Tom Hanks, che recentemente ha ricordato la sua esperienza ne Il Codice da Vinci, vestirà i panni di Otto, uno scorbutico vedovo che si "diverte" a criticare e tormentare i propri vicini. La situazione cambierà con l'arrivo di una famiglia che sembra veda qualcosa nel suo carattere chiuso. Tom Hanks è nuovamente prestato a quella che, a primo impatto, sembra essere una storia di formazione.

Nonostante la premiere sia fissata per il 25 dicembre, il film verrà rilasciato solamente il 14 gennaio in un tentativo di cavalcare l'onda degli ingressi al cinema natalizi. Nell'ultimo periodo l'attore sembra essere particolarmente impegnato e non solo al cinema: oltre ai suoi tantissimi impegni filantropici Tom Hanks esordirà pubblicherà un romanzo nel 2023. Insomma, una nuova svolta per una delle carriere più prolifiche di Hollywood.

A man called Otto è stato diretto da Marc Forster che torna alla regia dopo Wonder: Black Bird con Gillian Anderson ed Helen Mirren. La pellicola è il secondo adattamento del romanzo svedese A man called Ove, già arrivato al cinema nel 2015.