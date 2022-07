Naked Singularity: il thriller con John Boyega e Olivia Cooke in esclusiva su Sky!

Arriverà in prima tv assoluta su Sky col banner di Sky Original lo sci-fi Naked Singularity, nuovo film con protagonista John Boyega dopo Star Wars che entrerà a far parte della programmazione di Sky Cinema senza costi aggiuntivi.

Naked Singularity arriverà in prima tv assoluta oggi mercoledì 20 luglio in esclusiva alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Un thriller coinvolgente, basato sull’omonimo romanzo di Sergio De La Pava, che vede il debutto alla regia di Chase Palmer (già sceneggiatore di IT) e ha come protagonista John Boyega, il Finn della saga di Star Wars, nei panni di un avvocato coinvolto in una rapina ad alto rischio. Con lui nel film anche con Olivia Cooke (star di Ready Player One di Steven Spielberg che gli abbonati Sky ritroveranno tra poche settimane nel prequel spin-off di Game of Thrones, l'attesissima serie tv House of Dragon), Ed Skrein (Deadpool) e Bill Skarsgård (It).

La storia del film è quella di Casi, un giovane e promettente avvocato d’ufficio il cui idealismo inizia a vacillare a causa delle ingiustizie generate dallo stesso sistema giudiziario. In crisi con tutto ciò in cui ha sempre creduto, si ritrova suo malgrado implicato in una rapina che coinvolge un SUV sequestrato contenente eroina per un valore di milioni di dollari.

