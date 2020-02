Naaman Marshall collaborerà di nuovo con M. Night Shyamalan per il suo prossimo film

Lo scenografo di The Visit, Naaman Marshall, tornerà nuovamente a collaborare con Night Shyamalan per il prossimo progetto cinematografico del regista.

La pellicola in questione sarà la prima tra le due in programma nel calendario di Universal Pictures, ovvero quella in uscita il 26 febbraio 2021 (l'altra debutterà nelle sale americane il 17 febbraio 2023). I dettagli su titoli e trama di entrambi non sono ancora noti.

Marshall può vantare crediti come production designer per vari film, tra cui anche Don't Breathe (qui noto con il titolo di Man in the Dark), Underwater (con protagonista Kristen Stewart), Stuber e il Mortal Kombat prodotto da James Wan, oltre che come art director per Nightcrawler, Transformers: Revenge of the Fallen e The Dark Knight di Christopher Nolan.

Con Shyamalan, Marshall ha lavorato come production designer in occasione di The Visit, come art director per After Earth, e più recentemente si è occupato delle scenografie di Servant, la serie di Apple TV+ di cui Shyamalan è produttore esecutivo.

Il regista della trilogia di Unbreakable e del Sesto Senso ha anticipato che i suoi prossimi lungometraggi saranno ancora più bizzarri e oscuri dei precedenti, e non è detto che nel frattempo non riesca a intervallarli con un eventuale terzo film.