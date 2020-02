NAACP Awards 2020, tutti i vincitori della sezione cinema

Nella notte sono stati assegnati i 51esimi NAACP Image Awards, i premi della National Association for the Advancement of Colored People: a trionfare per la sezione cinema è stato Il Diritto di Opporsi, il nuovo film di Destin Daniel Cretton, futuro regista di Shang-Chi.

Il film, oltre a portare a casa il premio per l'Outstanding Ensemble Cast, ha vinto anche quello per il miglior attore a Michael B. Jordan e quello per il miglior attore non protagonista per Jamie Foxx, mentre Lupita Nyong’o ha vinto il premio per la miglior attrice in Noi di Jordan Peele.

Dolemite Is My Name, infine, ha vinto il premio per il miglior film indipendente.

Scoprite qui sotto tutti i vincitori della serata:

Outstanding Motion Picture



Dolemite Is My Name (Netflix)

Harriet (Focus Features)

Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Queen & Slim (Universal Pictures)

Us (Universal Pictures)

Outstanding Actor in a Motion Picture



Chadwick Boseman – 21 Bridges (STX Films)

Daniel Kaluuya – Queen & Slim (Universal Pictures)

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name (Netflix)

Michael B. Jordan – Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Winston Duke – Us (Universal Pictures)

Outstanding Actress in a Motion Picture



Alfre Woodard – Clemency (Neon)

Cynthia Erivo – Harriet (Focus Features)

Jodie Turner-Smith – Queen & Slim (Universal Pictures)

Lupita Nyong’o – Us (Universal Pictures) – **WINNER

Naomie Harris – Black and Blue (Screen Gems/Sony Pictures)

Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture



Jamie Foxx – Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Leslie Odom, Jr. – Harriet (Focus Features)

Sterling K. Brown – Waves (A24)

Tituss Burgess – Dolemite Is My Name (Netflix)

Wesley Snipes – Dolemite Is My Name (Netflix)

Outstanding Supporting Actress in a Motion Picture



Da’Vine Joy Randolph – Dolemite Is My Name (Netflix)

Janelle Monáe – Harriet (Focus Features)

Jennifer Lopez – Hustlers (STX Films)

Marsai Martin – Little (Universal Pictures) – WINNER

Octavia Spencer – Luce (Neon)

Outstanding Breakthrough Performance in Motion Picture



Marsai Martin – Little (Universal Pictures) – **WINNER

Cynthia Erivo – Harriet (Focus Features)

Jodie Turner-Smith – Queen & Slim (Universal Pictures)

Rob Morgan – Just Mercy (Warner Bros. Pictures)

Shahadi Wright Joseph – Us (Universal Pictures)

Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture



Just Mercy (Warner Bros. Pictures) – **WINNER

Dolemite Is My Name (Netflix)

Harriet (Focus Features)

Queen & Slim (Universal Pictures)

Us (Universal Pictures)

Outstanding Independent Motion Picture



Dolemite Is My Name (Netflix) – **WINNER

Clemency (Neon)

Luce (Neon)

Queen & Slim (Universal Pictures)

The Boy Who Harnessed the Wind (Netflix)

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Dolemite is my Name e ad un saggio di critica sul tema del doppio in Noi.