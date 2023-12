I Na'vi hanno la barba? Il produttore di Avatar svela il mistero

I Na'vi hanno la barba?Il produttore di Avatar Jon Landau ha risposto ad alcune curiosità dei fan durante un'intervista per promuovere l'uscita del gioco Avatar: Frontiers of Pandora.

La natura del videogioco ha suscitato diverse domande su aspetti specifici della cultura del popolo Na'vi. Ma soprattutto sulla loro fisionomia: per esempio, le creature Na'vi possono farsi crescere la barba?

"Sì, direi che alcuni clan Na'vi possono farlo. Di nuovo: penso sia un fattore culturale. E un fattore biologico. E noi vogliamo presentare diversi clan - ma direi di sì. I Na'vi possono avere la barba". Ma sul tema sembrano esserci opinioni contrastanti: Josh Izzo, vicepresidente esecutivo del Franchise Development per Avatar, contraddice esplicitamente Landau e afferma che, per quanto riguarda la barba dei Na'vi, "la risposta è no". Tuttavia, Izzo fa una distinzione tra i nativi Na'vi di Pandora e gli umani che diventano avatar come Jake Sully (Sam Worthington).

"Jake ha due figli biologici e un figlio adottato. Neteyam, il figlio più grande, e Tuk, la figlia più piccola, hanno più in comune con la madre, mentre Lo'ak...il figlio di mezzo, gli somiglia di più. Perchè Lo'ak ha quattro dita e un pollice come Jake da avatar - ma Lo'ak ha anche le sopracciglia, mentre gli altri due...figli biologici non le hanno. E nemmeno Neytitri le ha. Quindi Jake ha le sopracciglia, e Jake può, fino a un certo punto, avere diversi tipi di peli, perchè sono un mix biologico del DNA umano e del DNA Na'vi, mentre i Na'vi puri non hanno quel gene. E Kiri (Sigourney Weaver), la loro figlia adottiva, anche lei ha le sopracciglia perchè è nata da un avatar".

Per gli amanti di Avatar, ci sono altre novità da tenere d'occhio: 20th Century Fox, Disney e James Cameron hanno di recente annunciato l'uscita di due collector's edition 4k di Avatar e Avatar: La via dell'acqua