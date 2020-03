N.A.T.O. rassicura gli spettatori:'Le persone torneranno al cinema'

National Association of Theatre Owners (N.A.T.O.) ha pubblicato una nota ufficiale sull'attuale situazione che vede la chiusura dei cinema negli Stati Uniti nel bel mezzo dell'emergenza legata al Coronavirus, senza menzionare Universal, che ha deciso di rendere disponibili online alcuni titoli inizialmente destinati alle sale cinematografiche.

"Sebbene i media abbiano speculato sul fatto che la chiusura temporanea dei cinema porterà a versioni accelerate o esclusive di titoli cinematografici per lo streaming domestico, tale speculazione ignora la logica finanziaria sottostante l'investimento in studio di titoli cinematografici. Per evitare perdite catastrofiche per gli studi, questi titoli devono avere la massima diffusione cinematografica in tutto il mondo. Mentre una o due potrebbero rinunciare alla versione cinematografica, dalle nostre discussioni con i distributori è chiaro che la stragrande maggioranza delle versioni posticipate verrà riprogrammata per la versione cinematografica quando la vita tornerà alla normalità" ha affermato oggi N.A.T.O.

Diversi distributori sono rimasti spiazzati dalla scelta di Universal di anticipare in streaming dei titoli destinati inizialmente alla visione cinematografica. Secondo Deadline, fra marzo, aprile e maggio, il box-office americano è destinato a perdere almeno 2 miliardi di dollari. Tuttavia N.A.T.O. si dimostra molto fiduciosa:"Le persone torneranno al cinema".

Nel frattempo il Coronavirus si sta diffondendo anche su tutto il resto del territorio internazionale: Idris Elba è stato trovato positivo al COVID-19 mentre Tom Hanks e Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale e continueranno la quarantena in casa.