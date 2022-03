Mystic River: quanti Premi Oscar ha vinto il film di Clint Eastwood?

Questa sera su IRIS, alle ore 21:10, andrà in onda Mystic River, film diretto da Clint Eastwood e con protagonista un trio d'attori eccezionale formato da Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon. La pellicola è una di quelle più apprezzate della carriera del regista sia dalla critica che dal pubblico e una di quelle col più alto incasso per Eastwood.

Clint Eastwood ha sempre avuto un rapporto molto fortunato con i Premi Oscar e in più di un'occasione si è portato la celebre statuetta a casa. Dopo la pioggia di Oscar per Gli Spietati e prima della successiva e nuova consacrazione con Million Dollar Baby, Mystic River venne nominato a ben sei Premi Oscar: Miglior attore protagonista a Sean Penn, miglior attore non protagonista a Tim Robbins, miglior film e miglior regia a Clint Eastwood, miglior attrice non protagonista a Marcia Gay Harden e miglior sceneggiatura non originale a Brian Helgeland.

La pellicola alla fine della cerimonia di consegna degli Oscar nel 2004 portò a casa due statuette, quelle per gli attori Sean Penn - alla sua prima vittoria nella categoria - e Tim Robbins. Eastwood si sarebbe preso una rivincita già l'anno successivo con il già citato Million Dollar Baby, capace di fruttargli sia l'Oscar al miglior film che come miglior regista.

Tornando a Sean Penn, l'attore qualche settimana fa si era recato in Ucraina per girare un documentario sull'invasione russa a Kiev, salvo poi essere costretto a scappare a piedi per raggiungere il confine con la Polonia visto il precipitare della situazione. "Sean Penn sta dimostrando un coraggio che molti altri non hanno, in particolare alcuni politici occidentali. Più ci saranno persone così – veri amici dell’Ucraina, che sostengono la lotta per la libertà – più velocemente riusciremo a fermare questa atroce invasione da parte della Russia", aveva scritto Newsweek.

