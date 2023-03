Mystic River e le polemiche sull'Iraq: perché Clint Eastwood difese Sean Penn?

Clint Eastwood non è uno che si tira indietro dal dire le cose così come le pensa: tutt'altro che privo di quello spirito patriottico che tanto piace negli Stati Uniti, l'attore e regista non si è mai fatto pregare quando si è trattato di criticare le politiche del governo USA, proprio come accaduto all'epoca di Mystic River.

Come sicuramente ricorderete, il film con Sean Penn e Kevin Bacon fece il suo debutto in sala nel 2003, anno passato alla storia come quello in cui gli Stati Uniti diedero il via alla sanguinosa guerra in Iraq conclusasi con l'uccisione di Saddam Hussein: proprio la condotta del suo Paese in Medio Oriente fece storcere parecchio il naso a Eastwood, che durante il tour promozionale del film non mancò di criticare pesantemente l'operato di Bush Jr.

A far sentire la sua voce fu però anche Sean Penn, da sempre in prima fila per quanto riguarda l'attivismo politico: sempre Eastwood difese a spada tratta la decisione del suo attore di recarsi in visita a Baghdad, definendo la guerra come "un enorme sbaglio" e ribadendo che lui, fosse stato qualche anno più giovane, avrebbe agito nello stesso modo. Polemiche e politica a parte, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Mystic River: è giusto definirlo il miglior film di Clint Eastwood?