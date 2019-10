Mysterio è ancora vivo? In Spider-Man: Far From Home c'è un indizio che lo suggerirebbe

Un utente di Reddit nelle scorse ore ha proclamato di aver scoperto un indizio in Spider-Man: Far From Home che indicherebbe che Mysterio, il villain interpretato da Jake Gyllenhaal, in realtà ha finto la sua morte.

Lo spettatore avrebbe smascherato il nemico di Spider-Man grazie ad un dettaglio che nessuno ha notato prima d'ora ... quello delle pupille.

Secondo u/chaosgrunt03 nella vita reale, quando si muore, che ci crediate o meno, i muscoli degli occhi si rilasciano facendo dilatare le pupille. Nel film Mysterio rimane sdraiato sul ponte di Londra apparentemente senza vita, ma un primo piano rivelatore mostra i suoi occhi non dilatati. U/chaosgrunt03 è categorico, secondo lui questo dettaglio indica che il villain ha finto la sua morte ingannando non solo Peter Parker, ma anche il pubblico di tutto il mondo.

Ma naturalmente stiamo parlando di un film, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un dettaglio da vita reale che non è stato considerato, oppure volutamente ignorato. Ad ogni modo, nelle scorse un produttore di Spider-Man ha suggerito che non abbiamo ancora visto la fine di Mysterio, quindi questo "indizio" individuato dall'utente di Reddit potrebbe davvero risultare importante alla fine dei conti.

"Volevamo dare ai due personaggi il tempo di creare una sorta di relazione" ha suggerito Eric Carroll parlando del rapporto fra Peter e Quentin. "Di modo che se un domani dovessimo di nuovo avere a che fare con Mysterio, allora sappiamo che i due hanno già una connessione davvero personale alle spalle".

