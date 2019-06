Mysterio ha la fiducia di Peter nella nuova clip di Spider-Man: Far From Home

Dopo lo spot di Spider-Man: Far From Home in cui Peter dà il benvenuto a Mysterio negli Avengers, ecco una nuova clip del film che fornisce ulteriori dettagli sul personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal.

La clip, pubblicata dallo stesso Gyllenhaal su Facebook, mostra un importante e quasi intimo dialogo tra l'arrampicamuri e Mysterio, che ormai sembra aver conquistato la fiducia di Peter tanto da farsi rivelare alcune delle sue più grandi preoccupazioni.

Durante tutta la promozione il personaggio non è mai stato dipinto come il nuovo villain di Spider-Man, pur sapendo bene che chiunque abbia letto i fumetti - o anche solo visto le serie animate - conosce la vera identità di Mysterio. Il dubbio però è questo: la Marvel ha in mente un colpo di scena diverso da quello che tutti si aspettano? Lo scopriremo solo il 10 luglio quando Spider-Man: Far From Home arriverà in Italia.

Diretto nuovamente da Jon Watts, il secondo capitolo con Tom Holland chiuderà ufficialmente la fase 3 del Marvel Cinematic Universe. La fase 4 del franchise sarà molto probabilmente anticipata al prossimo San Diego Comic-Con, dove è stata recentemente confermata la presenza dei Marvel Studios. L'autorevole outlet Deadline ha però anticipato che Spider-Man: Far From Home, in quanto proprietà Sony, difficilmente presenterà nuovi scenari sul futuro del franchise.