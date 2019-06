Mysterio affronta Hydro-Man nella nuova clip di Spider-Man: Far From Home

Dopo la clip con Peter e Mysterio, Sony Pictures ha diffuse in rete due nuove clip ufficiali di Spider-Man: Far From Home che anticipano una battaglia spettacolare e un momento d'intesa romantica tra M.J. e il giovane arrampicatori.

Come potete vedere in calce alla notizia, la prima clip ci mostra l'attacco di una delle forze elementali che hanno invaso l'Europa, in questo caso Hydro-man, a Venezia e il tempestivo intervento del Mysterio di Jake Gylnhaal, pronto a conquistare la fiducia di Spidey con le sue missioni di salvataggio.

Di tutt'altro tono invece la seconda clip, con Peter e la M.J. interpretata da Zendaya - di recente apparsa con i capelli rossi come omaggio a Mary Jane Watson - che condividono un momento misto tra romanticismo e imbarazzo, qualcosa che abbiamo già visto nei precedenti spot del film.

A poche settimane dal debutto del film negli Stati Uniti, che ricordiamo avverrà il 2 luglio in anticipo di circa una settimana rispetto alla release italiana, sono emerse in rete le prime reazioni su Spider-Man: Far From Home, che come tradizione per quanto riguarda i Marvel Studios si sono rivelate entusiaste.

Diretto nuovamente da Jon Watts, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio e chiuderà ufficialmente la fase 3 del Marvel Cinematic Universe.