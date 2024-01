My sweet monster, il film perfetto per chi ama il cinema animato: ecco la data d'uscita

Plaion Pictures ha annunciato in queste ore la data d'uscita nei cinema italiani di My Sweet Monster di Viktor Glukhushin, nuovo film d’animazione per tutta la famiglia ispirato alle più grandi fiabe di sempre.

Dai produttori de Lo schiaccianoci e il flauto magico, il titolo è un divertente viaggio che mescola avventura, magia, amore e il rispetto della Natura e dei suoi abitanti. Con protagonisti la coraggiosa e romantica principessa Barbara, in cerca del suo principe azzurro ma decisa a scrivere da sola il proprio destino, un simpatico coniglio parlante e il tenero mostro Bogey, potente guardiano della foresta dal cuore d’oro, My sweet monster ha l'obiettivo di parlare al pubblico di ogni età, omaggiando le fiabe tradizionali con cui molti sono cresciuti senza però rinunciare all’originalità, grazie ad ingredienti nuovi e inaspettati.

"Questa è una favola sull'amore, o sul potere dell'amore, per essere precisi” ha dichiarato il regista Viktor Glukhushin. “La storia è piuttosto anticonvenzionale, con molti colpi di scena inaspettati. Si contrappongono due mondi molto diversi: i palazzi medievali sono pieni di tecnologie moderne, che possono essere usate per creare creature meccaniche e viventi che hanno sentimenti ed emozioni."

My Sweet Monster arriverà al cinema dal 29 febbraio 2024. Per altri contenuti scoprite il film d'animazione su Bob Aggiustatutto.