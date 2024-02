My Sweet Monster: il colorato trailer del nuovo film d'animazione vi farà impazzire

Plaion Pictures ha presentato in queste ore il trailer italiano ufficiale di My sweet monster, nuovo film d'animazione per tutta la famiglia diretto a Viktor Glukhushin ispirato alle più grandi fiabe di sempre e in arrivo al cinema dal 29 febbraio 2024.

La trama di My sweet monster vede per protagonista la coraggiosa e romantica principessa Barbara, in cerca del suo principe azzurro ma decisa a scrivere da sola il proprio destino. Al suo fianco, un simpatico coniglio parlante e il tenero mostro Bogey, potente guardiano della foresta dal cuore d’oro, che la accompagneranno in un viaggio che li renderà inseparabili. Nel trailer filmato promozionale, come sempre disponibile nel player all'interno dell'articolo, il trio di eroi si imbarca in quella che si rivelerà l’avventura più epica e indimenticabile di sempre, in cui le risate si susseguono a inseguimenti travolgenti e la magia incontra suggestioni steampunk.

Tra omaggi alle fiabe più amate di sempre e intuizioni originali, secondo il produttore del film Sergey Selyanov My sweet monster saprà parlare al pubblico di ogni età, divertendo ed emozionando grazie ai suoi personaggi unici e ben caratterizzati. "My Sweet Monster è una favola animata per tutta la famiglia. Abbiamo impiegato quattro anni per completare il progetto, un periodo abbastanza lungo per creare qualcosa in modo approfondito e ponderato, senza fretta” ha dichiarato il produttore. “Ci auguriamo che i nostri spettatori apprezzino questi nuovi personaggi e si godano questa bella fiaba".

