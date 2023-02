My Spy, annunciato il titolo ufficiale del sequel! Tornerà anche Dave Bautista

È tutto pronto per il sequel di My Spy, film del 2020 con protagonista la star di Bussano alla porta e Guardiani della Galassia Dave Bautista. È stato finalmente annunciato il titolo del secondo film che riporterà sul set anche Bautista, dopo l'ottimo riscontro del primo capitolo distribuito direttamente su Amazon Prime Video.

Il sequel s'intitolerà My Spy: The Eternal City, con Peter Segal che tornerà dietro la macchina da presa in questo nuovo capitolo.

Al fianco di Bautista torneranno Chloe Coleman, Kristen Schaal e Ken Jeong, mentre nutrito sarà il gruppo delle new entry. Sul nostro sito trovate la recensione di My Spy.



In My Spy 2 reciteranno la star di Scary Movie Anna Faris, Craig Robinson e Flula Borg. Ma quale sarà la trama?

Secondo le ultime novità ufficiali, My Spy: The Eternal City si concentrerà su Sophie (Chloe Coleman) ormai adolescente che convince J.J. (Dave Bautista) ad accompagnarla in gita con il coro della scuola in Italia. Entrambi diventeranno pedine in un complotto terroristico internazionale che prende di mira il capo della CIA, David Kim (Ken Jeong) e suo figlio Collin, migliore amico di Sophie.



Jennifer Salke, responsabile di Amazon e MGM Studios ha dichiarato:"Eravamo così entusiasti del successo di My Spy. È un privilegio potersi riunire con Peter Segal, Dave Bautista, Chloe Coleman e il resto del talentuoso cast insieme ad alcune incredibili new entry. Con il sequel, i nostri clienti Prime Video godranno di un'altra avventurosa storia, performance esilaranti e anche un po' di romanticismo".



In considerazione del fatto che My Spy è uscito direttamente su Amazon, i fan si chiedono se accadrà lo stesso con il sequel.