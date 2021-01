My Salinger Year, Margaret Qualley e Sigourney Weaver nel trailer del film di Falardeau

IFC Films ha diffuso in rete il trailer ufficiale di My Salinger Year, nuova pellicola di Philippe Falardeau (regista candidato all’Oscar per Monsieur Lazhar) che vedrà nel cast Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth Brian F. O’Byrne e Yanic Truesdale.

Basato sull'omonimo bestseller scritto da Joanna Rakoff, il film è ambientato nella New York degli anni '90 e narra la storia di Joanna (Qualley), una giovane ragazza che decide di lasciare la scuola per inseguire il suo sogno di diventare scrittrice. La ragazza sarà assunta come assistente di Margaret (Weaver), la stoica agente letteraria del celebre scrittore J.D. Salinger, autore dell'intramontabile classico Il giovane Holden. Districandosi tra povertà e glamour, Joanna passa le sua giornate tra l'ufficio e la compagnia del suo ragazzo socialista. Il suo compito è quello di sfoltire la voluminosa posta dei fan di Salinger, ma mentre legge lettere giunte da ogni parte del mondo inizia impulsivamente a dare un suo tocco alle risposte, scoprendo nel frattempo la propria identità.

My Salinger Year è stato presentato in anteprima all'edizione 2020 del Festival di Berlino, e si prepara a debuttare nelle sale americane il prossimo 5 marzo. In Italia sarà distribuito da Academy Two a data ancora da definirsi (ricordiamo che i cinema italiani rimarranno chiusi almeno fino al 5 marzo).

