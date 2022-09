My Policeman, nuovo sguardo al film Amazon con Harry Styles

Amazon ha rilasciato un nuovo trailer di My Policeman, il film con Harry Styles e Emma Corrin che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 21 ottobre e sarà trasmesso in streaming poco dopo su Prime a partire dal 4 novembre.

Come riportato nella sinossi ufficiale, My Policeman è una storia splendidamente realizzata di amore proibito e mutevoli convenzioni sociali che segue tre giovani: il poliziotto Tom interpretato dall'ex cantante dei One Direction, l'insegnante Marion interpretato dalla star di The Crown Emma Corrin e il curatore del museo Patrick interpretato da David Dawson.

Questi tre personaggi così diversi tra di loro intraprendono un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni '50, riapparendo poi negli anni '90, ancora in preda al desiderio e al rimpianto, con un'ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Pur essendo una storia di omosessualità ed emarginazione, Harry Styles ha definito non tenere le scene di sesso di My Policeman. L'attore/cantante ha un'agenda davvero molto ricca di impegni e oltre alle varie date del suo tour di grande successo, sarà presto al cinema anche con Don't Worry Darling, il film diretto dall'ex star di Dr. House Olivia Wilde che sta facendo molto discutere soprattutto per la questione Florence Pugh e il licenziamento di Shia La Beouf.