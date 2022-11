My Policeman: il regista racconta lo stimolante primo incontro con Harry Styles

Harry Styles continua ad affermarsi anche come attore. E' arrivato, infatti, su Amazon Prime Video, My Policeman nuova pellicola che lo vede protagonista nei panni di Tom, un poliziotto gay degli anni 50. Il regista del film ha raccontato quanto lo abbia stimolato il primo incontro con Styles.

La pellicola, secondo quanto visto, sembra voglia cercare di affrontare il tema dell'omosessualità negli anni 50 analizzando anche il lato più oscuro della questione. Fino a metà del 900, infatti, in tantissimi Stati in giro per il mondo, l'essere gay era definito un reato. Michael Grandage, il regista di The Policeman, ha svelato la sua esperienza con Styles sia prima che durante la lavorazione del film.

Dopo l'ingresso di Harry Styles nell'MCU, la strada è stata tutta in discesa. Nel giro di un anno il musicista si è ritrovato a vestire ruoli di rilievo in pellicole come Don't Worry Darling di Olivia Wilde e The Policeman. Secondo quanto raccontato da Grandage sembra che l'artista stesse cercando una parte che "gli desse modo di esplorare le emozioni". Una delle caratteristiche del personaggio, infatti, è la sua interiorizzazione dei sentimenti.

Il regista ha parlato in modo più che positivo del suo primo incontro con Styles definendolo "intenso e stimolante". "La maggior parte delle volte un regista è in una stanza cercando di convincere un attore a recitare in un film." ha spiegato. "E' stato davvero interessante essere in una stanza con qualcuno che aveva letto il romanzo almeno una volta, poter leggere la sceneggiatura più volte e parlare in modo intelligente di cosa volevamo portare nel ruolo di Tom".

Durante la Mostra del Cinema di Venezia, Harry Styles ha parlato della sua carriera di attore, svelando come stia affrontando le cose giorno dopo giorno, senza avere un obiettivo o una direzione ben precisa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!