My Policeman: per Harry Styles le scene di sesso gay nei film non sono abbastanza 'tenere'

In una recente intervista con Rolling Stone, Styles ha discusso del suo prossimo film "My Policeman", parlando delle questioni LGBTQ contemporanee e sostenendo quanto siano secondo lui poco credibili le scene di sesso gay nei film.

Ambientato nella Gran Bretagna degli anni '50, "My Policeman" vede Styles nei panni di un poliziotto gay che naviga tra due storie d'amore, una con un uomo e l'altra con una donna. "My Policeman", che si è mostrato nel primo trailer poco tempo fa, sarà presentato in anteprima il mese prossimo al Toronto International Film Festival. I critici non l'hanno ancora visto, ma i commenti di Styles vanno in parte ad anticipare quello che vedremo e che non vedremo nella pellicola.

“Ovviamente è piuttosto insondabile ora pensare: 'Oh, non potevi essere gay. Era illegale'", ha detto Styles. “Penso che tutti, incluso me stesso, abbiano avuto il proprio percorso per cercare di capire la sessualità e per sentirsi più a proprio agio con essa. Non è come "Questa è una storia gay su questi ragazzi che sono gay". Riguarda l'amore e il tempo passato a scoprirlo. "

L'attore ha poi continuato: "Gran parte del sesso gay nei film riguarda due ragazzi che lo fanno, ma in qualche modo senza tener conto di un pò di tenerezza", ha detto. "Ci saranno, immagino, alcune persone che guarderanno il film e che erano vive durante quel periodo in cui era illegale essere gay, e [Michael] voleva mostrarlo in modo tenero, affettuoso e sensibile."

Per concludere, vi ricordiamo che My Policeman vedrà protagonisti Harry Styles e Emma Corrin e che uscirà in sala il prossimo 21 ottobre.