My Policeman: Harry Styles, per le scene di sesso a lezione con Don't Look Now

Dopo l'uscita del trailer ufficiale di My Policeman di questa estate, in questi giorni si è tornato a parlare delle scene di sesso presenti nella pellicola diretta da Michael Grandage, in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon il prossimo 4 novembre.

Harry Styles aveva già espresso la sua opinione riguardo My Policeman e le sequenze d'amore queer presenti nel film. Per l'ex membro degli One Direction, infatti, tali scene gay non sarebbero abbastanza tenere: "Gran parte del sesso gay nei film riguarda due ragazzi che lo fanno, ma in qualche modo senza tener conto di un po' di tenerezza".

A poche settimane dell'uscita del film, sono ancora queste scene ad alimentare il dibattito intorno alla pellicola, nella quale potremo ammirare anche l'attrice britannica Emma Corrin. In My Policeman, Tom (interpretato da Styles) è un ufficiale di polizia omosessuale nella Brighton del 1957, che sposa Marion (Emma Corrin, appunto), mentre frequenta segretamente il curatore artistico Patrick (David Dawson).

Per preparare il suo attore protagonista al ruolo, il regista Grandage gli ha consigliato una serie di pellicole: da Don't Look Now, passando per The Servant di Joseph Losey, fino ad arrivare a Hiroshima Mon Amour di Alain Resnais. Tutte pellicole che hanno mostrato nel corso degli anni: "Il 'fare l'amore' nel senso più ampio del termine, qualcosa che sia coreograficamente interessante e non solo una sorta di sesso spinto", come ha raccontato lo stesso Grandage in una recente intervista.

Vi ricordiamo che My Policeman uscirà prima nelle sale il 21 ottobre e poi in streaming su Amazon Prime Video il 4 novembre. Tocca attendere ancora qualche settimana, prima di poter valutare se Harry Styles abbia fatto tesoro di tali consigli.