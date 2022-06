My Policeman, ecco Harry Styles ed Emma Corrin nelle prime foto del film Amazon

La carriera da attore di Harry Styles sta ormai definitivamente spiccando il volo: l'ex-One Direction è già apparso in più di una produzione importante tra Dunkirk e Gli Eterni, ma quest'anno ha evidentemente intenzione di assestare il colpo decisivo prendendo parte da assoluto protagonista a due lungometraggi, tra cui questo My Policeman.

Recentemente apparso nel trailer di Don't Worry Darling di Olivia Wilde, Styles fa infatti la sua comparsa anche nelle prime foto ufficiali estrapolate da questo nuovo film targato Amazon, che vede il cantante condividere il set con i più esperti colleghi Emma Corrin, David Dawson e Rupert Everett.

Tratto dall'omonimo libro di Bethan Roberts del 2012, My Policeman segue le vicende di Tom Sturridge (Harry Styles), un poliziotto omosessuale che, negli anni '50, tenta di nascondere la propria natura frequentando l'insegnante Marion (Emma Corrin). L'incontro con il curatore museale Patrick (David Dawson) darà però il via a una storia d'amore che prenderà una strana piega quando, anni dopo, Tom e Marion ormai da tempo convolati a nozze si troveranno ad ospitare un Patrick appena colpito da un ictus.

Per la regia di Michael Grandage, My Policeman farà il suo debutto in sala il prossimo 21 ottobre, per poi sbarcare su Amazon Prime Video il successivo 4 novembre. Qui, come già vi anticipavamo, vi lasciamo dunque le prime foto del nuovo film con Harry Styles.