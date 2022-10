My Policeman: Harry Styles, don't worry darling! Il nuovo poster del film Prime Video

A poche settimane dall'uscita al cinema di Don t worry darling con Florence Pugh, Harry Styles è pronto a debuttare sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video con il nuovo film originale My Policeman, del quale è stato appena pubblicato un nuovo poster ufficiale.

My Policeman racconta l'appassionate storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali, e segue tre ragazzi - il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) - durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

La sceneggiatura è basata sul romanzo di Bethan Roberts, adattato dal regista Michael Grandage. Nel cast anche Linus Roache, David Dawson e Rupert Everett, con la sceneggiatura firmata da Ron Nyswaner. My Policeman è stato prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey e Philip Herd, con Michael Grandage, Michael Riley McGrath e Caroline Lev accreditati come produttori esecutivi.

Come ricorda anche il poster, che trovate qui sotto, la data d'uscita è fissata al 4 novembre, in esclusiva su Prime Video. Per altri contenuti guardate il trailer di My Policeman.