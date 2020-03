My Lovely Wife: Nicole Kidman e Amazon Studios produrranno il film tratto dal romanzo

Secondo quanto riportato da Deadline, Nicole Kidman e la sua Blossom Films hanno stretto un accordo con Amazon Studios per portare al cinema l'adattamento del romanzo best-seller internazionale, My Lovely Wife, scritto da Samantha Downing.

Si tratta del romanzo d'esordio della scrittrice americana, in Italia uscito tradotto con il titolo Il matrimonio dei segreti, e di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale - come riportata sul sito di Amazon: "La nostra è una storia d’a­more piuttosto ordinaria. Ho conosciuto una bellis­sima donna, mi sono innamorato perdutamente di lei. Abbiamo avuto due figli. E, come molte coppie, abbiamo fini­to per trasferirci in una bella villetta in un quartiere residenziale. La vita ci ha regalato l’opportuni­tà di avere qualcuno con cui con­dividere ogni cosa. E così, quando ci siamo annoiati della monotonia quotidiana, abbiamo potuto contare l’uno sull'altra. Da fuori sembriamo una coppia normale. Potremmo essere i tuoi vicini; i genitori degli amici dei tuoi figli; i conoscenti con cui fai quattro chiacchiere al supermercato o gli amici degli amici con cui ogni tanto vai a cena. Ma tutti i matrimoni nascondono un segreto che li mantiene vivi. Un trucco grazie al quale l’unione tra due persone rimane salda e arden­te come il primo giorno. Il nostro segreto è che ci piace uc­cidere."

I personaggi principali sono Tobias e la sua "amorevole moglie" Millicent (al momento non sappiamo se quest'ultima verrà interpretata proprio dalla Kidman), che sembrano vivere il sogno di una vita perfetta nella loro casa e con la loro famiglia. Ma nascondono appunto un segreto: il marito aiuta la moglie nella sua inclinazione all'omicidio, ma quando una delle loro vittime viene ritrovata, questi capisce che la propria moglie forse non è così degna della sua fiducia come pensava.

Con una produzione che finora principalmente ha avuto al centro la figura femminile, la Blossom Films, gestita dalla Kidman e Per Saari, è la stessa che ha prodotto Big Little Lies, serie fenomeno di HBO e vincitrice di numerosi Emmy, ed è dietro anche la prossima The Undoing, sempre con l'attrice nel gruppo di protagonisti. Come primo tassello del suo accordo con Amazon, la compagnia ha anche acquisito i diritti di sfruttamento del romanzo di Janet Y. K. Lee The Expatriates per farne una serie limitata.

La Kidman sarà presto nelle sale italiane con Bombshell - La voce dello scandalo, diretto da Jay Roach e candidato a tre Premi Oscar all'ultima edizione della cerimonia, in cui ha vinto quello per il miglior trucco e acconciatura. Vi lasciamo al trailer italiano del film.