My Hero Academia, Shinsuke Sato dirigerà l'adattamento live-action per Legendary!

My Hero Academia arriverà sugli schermi in versione live-action! La casa di produzione americana Legendary Entertainment ha scelto Shinsuke Sato come regista dell'adattamento del celebre manga di Kohei Horikoshi.

Un altro popolare titolo nipponico sbarcherà a Hollywood: come riporta The Wrap, My Hero Academia di Kohei Horikoshi riceverà il trattamento live-action da parte di Legendary Entertainment.

Tra i manga e anime di nuova generazione più amati, My Hero Academia si posiziona sicuramente tra i principali e di maggior successo: con 322 capitoli, una serie animata da cinque stagioni e tre lungometraggi animati all'attivo (il terzo, My Hero Academia: World Heroes Mission è uscito proprio in questi giorni al cinema in Giappone), il franchise si prepara a conquistare anche una nuova audience.

Il protagonista della storia è Izuku Midoriya, uno dei pochi ragazzi a non essere in possesso di alcun superpotere (chiamati quirk) in una società in cui l'80% della popolazione ne è provvisto fin dall'infanzia, e vi fa quotidianamente affidamento, tanto che quella dell'eroe è una vera e propria professione. E anche se sembra impossibile per un "quirkless", il sogno di Izuku di diventare un eroe potrà avverarsi grazie a un incontro fortunato...

A tentare la sempre complicata impresa di portare in carne e ossa sullo schermo le avventure disegnate nate dalla fantasia dei mangaka questa volta sarà il filmmaker giapponese Shinsuke Sato, veterano di questo genere di trasposizioni.

Sato è infatti l'uomo dietro i live-action di Bleach, I Am a Hero e Inuyashiki, oltre ad essere sceneggiatore e regista del film Kingdom, prodotto da Sony Japan, e della serie tv Alice in Bordeland, attualmente disponibile su Netflix, ma sarà My Hero Academia a segnare il debutto in lingua inglese per il filmmaker.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sul progetto, ma vi terremo aggiornati.