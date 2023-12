My Hero Academia, via alla produzione del live-action Netflix!

Nel dicembre 2022 Netflix annunciò il live-action di My Hero Academia, il celebre anime basato sul manga di Kōhei Horikoshi; oggi, a un anno esatto di distanza, scopriamo che la produzione è ufficialmente iniziata!

A rivelarlo è il produttore Joby Harold. Non sono state condivise ulteriori informazioni, come finestra d'uscita, cast ed eventuali modifiche rispetto al materiale di partenza, ma confidiamo che i prossimi mesi delineeranno il progetto con maggior accuratezza. Altrettanto ignoto è fino a che punto della storia si spingerà l'adattamento: l'anime di My Hero Academia comprende 6 stagioni, per un totale di 128 episodi.

Alla domanda se il live-action sia in corso, così ha risosto Harold: "Sì, lo è eccome. Ci stiamo lavorando da parecchio tempo, e adoro farlo. Provo un grandissimo entusiasmo, d'altronde si tratta di un progetto davvero grande".

Per chi non conoscesse la storia originale, è incentrata sul giovane Midoriya Izuku, uno studente delle superiori che, in un mondo in cui l'80% della popolazione è dotata di poteri (o Quirk), non riesce a svilupparne nessuno. Nel frattempo manifesta tutta la propria stima per All Might, l'hero considerato come il più potente di tutti i tempi.

Tra le abilità principali degli altri personaggi, ricordiamo la capacità di generare fuoco e ghiaccio (Shoto Todoroki), trasformare il proprio corpo in roccia (Eijiro Kirishima), fluttuare nell'aria (Ochaco Uraraka) e aumentare la massa muscolare dopo l'assunzione di zuccheri (Rikido Sato). Purtroppo, gli antagonisti guidati dal temibile All For One non sono da meno.

Per i fan che seguono il manga, invece, una domanda sorge spontanea: in My Hero Academia 409, QUEL villain è stato sconfitto?