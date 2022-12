My Hero Academia: Netflix produrrà il live-action!

Alcuni mesi dopo l'ultimo aggiornamento, oggi torniamo a parlare del chiacchieratissimo film live-action di My Hero Academia, diretto da Shinsuke Sato.

Nelle ultime ore è stato infatti annunciato che Netflix svilupperà l'adattamento insieme a Legendary Entertainment. La piattaforma continuerà quindi a portare avanti una sua chiara e precisa filosofia, ovvero quella di creare live-action di anime ben noti, conclusi e non. Gli esempi più noti sono Death Note, la serie televisiva di Cowboy Bepop e l'attesissimo, quanto temuto, adattamento di One Piece.

Annunciato nel 2018, il live-action sarà diretto dal creatore di Alice in Borderland Shinsuke Sato e scritto da Joby Harold di Obi-Wan Kenobi. Creato da Kohei Horikoshi nel 2014, My Hero Academia è diventato rapidamente uno dei manga più popolari degli ultimi anni e ha raggiunto l'incredibile cifra di 65 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il protagonista della storia è Izuku Midoriya, uno dei pochi ragazzi a non essere in possesso di alcun superpotere in una società in cui l'80% della popolazione ne è provvisto fin dall'infanzia. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sulla trama del film e non è stata fissata una data di uscita. Toho Co. distribuirà la pellicola nelle sale in Giappone.

Rimante sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti di My Hero Academia!