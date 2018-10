My Hero Academia diventa un film in live-action grazie a Legendary

La Legendary Pictures è pronta per adattare un noto manga per il grande schermo, ha confermato l'autorevole Variety. Il sito ha svelato che lo studio sta sviluppando un film in live-action di My Hero Academia.

Il manga, lanciato nel 2014 e ideato da Kohei Horikoshi, è ambientato in un mondo dove la maggiorparte della popolazione possiede i Quirk, i superpoteri. Le persone, chiaramente, si dividono in due categorie: gli Hero, che tendono ad usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si è un Pro Hero, un supereroe registrato, come il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi ad essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, ad essere deriso. Tutto cambia il giorno in cui incontra All Might il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova potenziale carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà nuovi nemici.

Ricordiamo che la Legendary ha in uscita un altro media franchise giapponese per il prossimo anno: Detective Pikachu.