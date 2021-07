My Hero Academia 5, due nuovi poster per Hawks e Endeavor

Un nuovo arco narrativo per la quinta stagione di My Hero Academia è finalmente iniziato, e tra i suoi protagonisti troviamo anche i pro-hero Hawks e Endeavor, di cui sono state diffuse due nuove key visual.

È finalmente tempo dei tirocini per gli studenti della 1-A dello Yuuei!

Di recente avevamo infatti appreso che nella quinta stagione di My Hero Academia avremmo assistito a un cambio d'ordine per quanto riguarda l'arco dell'Agenzia di Endeavor e My Villain Academia, l'arco dedicato interamente all'Unione dei Villain e alla progressione del loro malvagio piano, con il primo attualmente in corso, e il secondo che verrà trasmetto appena dopo la messa in onda del già annunciato episodio filler, nonostante nel manga la saga con protagonisti i villain avesse la precedenza.

Nel frattempo però, sul web hanno fatto la loro comparsa dei nuovi poster dedicati rispettivamente all'eroe #1 e l'eroe #2 del momento, Endeavor e Hawks, che abbiamo già visto collaborare in passato, e che negli ultimi episodi sono stati impegnati ognuno con la propria missione.

Le loro strade si sono ora nuovamente incrociate, così come quelle dell'eroe alato e dei tre tirocinanti, Deku, Bakugo e Todoroki. In più, ha fatto la sua comparsa in scena un misterioso libro che nasconde decisamente dei segreti...

Cosa accadrà nei prossimi episodi di My Hero Academia?