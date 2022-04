My Father's Dragon: Jacob Temblay, Whoopi Goldberg e tante altre star nel film Netflix

C'è un nuovo lungometraggio animato all'orizzonte per Netflix, e il cast vocale è già pieno di stelle di Hollywood: Jacob Tremblay, Whoopi Goldberg, Ian McShane, Rita Moreno sono solo alcuni degli attori che prenderanno parte a My Father's Dragon.

Basato sull'omonimo libro della scrittrice americana Ruth Stiles Gannett, My Father's Dragon sarà il nuovo lungometraggio prodotto dallo studio d'animazione del film vincitore di 5 Annie Award Wolfwalkers, Cartoon Saloon.

Scritta da Meg LeFauve (Inside Out) e diretta da Nora Twomey (The Breadwinner), la pellicola vede come protagonista un ragazzo che, dopo essersi trasferito in città con la madre, scappa via alla ricerca di un'isola leggendaria e un giovane drago che aspetta solo di essere salvato.

"I nostri attori, i nostri animatori e i nostri artisti di Cartoon Saloon hanno lavorato insieme per realizzare questo film, ispirati dal fantastico libro di Ruth Stiles Gannett. Ci ha uniti questo desiderio di raccontare una storia davvero speciale all'insegna dell'amicizia, dell'avventura e del coraggio" ha affermato Nora Twomey "Io mi innamorai del raccontare storie fin da bambina, e Netflix eccelle nel celebrare tutti i tipi di storie attraverso stili diversi e voci differenti. Queso [progetto] mi ha dato l'opportunità di adottare una nuova prospettiva attraverso un bellissimo sguardo, e sono entusiasta di condividere ciò che vedo con il pubblico di tutto il mondo".

Nel cast di My Father's Dragon possiamo trovare Jacob Tremblay, Whoopi Goldberg, Gaten Matarazzo, Ian McShane, Adam Brody, Judy Greer, Rita Moreno, Leighton Meester, Chris O’Dowd, Dianne Wiest, Alan Cumming, Golshifteh Farahani, Yara Shahidi, Jack Smith, Maggie Lincoln, Jackie Earle Haley, Mary Kay Place, Charlyne Yi e Spence Moore II.

Questo è solo uno dei titoli animati su cui punterà il gigante dello streaming nei prossimi mesi, e tra questi arriverà presto anche Il Mare dei Mostri con Karl Urban, Jared Harris e Dan Stevens.