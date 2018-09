My Dinner with Hervé: full trailer per il film HBO con Peter Dinklage e Jamie Dornan

Circa un mese prima della sua release ufficiale, HBO ha rilasciato il full trailer di My Dinner with Hervé, biopic drama che vede Peter Dinklage e Jamie Dornan come protagonisti.

Il film parla dell'amicizia tra un giornalista in difficoltà, e l'attore Hervé Villechaize. Il tutto accade in una sola notte a Los Angeles e l'incontro, inaspettato, cambierà per sempre le vite di entrambi. Durante la folle notte nascerà una strana amicizia tra i due, risultando in forti conseguenze per la vita di entrambi.



La pellicola, scritta e diretta da Sacha Gervasi, parla dell'esperienza diretta vissuta proprio da Gervasi e del suo incontro con Villechaize nel 1993, poco prima del suicidio dell'attore. La storia è stata scritta da Sean Macaulay e dal regista stesso.



Nel cast del film troviamo anche Andy Garcia, Oona Chaplin (Game of Thrones, Taboo), Mireille Enos (World War Z) e Harriet Walter (Babel, Atonement). La pellicola è prodotta da Gervasi e Dinklage insieme a Jessica de Rothschild, Ross Katz, Richard Middleton e Steven Zaillian. Garrett Basch e David Ginsberg ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.



Dinklage, diventato famoso grazie al ruolo di Tyrion Lannister in Game of Thrones, è apparso quest'anno nel fortunato Avengers: Infinity War. Dornan ha invece ripreso i panni di Christian Gray in Cinquanta Sfumature di rosso.



My Dinner with Hervé debutterà su HBO il 20 ottobre. Date un'occhiata al trailer qui sotto!