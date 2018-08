My Boyfriend is a Bear: Legendary acquisisce i diritti del graphic novel

Variety riporta che Legendary Entertainment ha annunciato di aver acquisito con successo i diritti cinematografici internazionali del graphic novel My Boyfriend is a Bear, scritto da Pamela Ribon e illustrato da Cat Ferris. Ribon si occuperà anche della sceneggiatura del film. Legendary Entertainment si occuperà della produzione del film.

My Boyfriend is a Bear è una storia d'amore non convenzionale tra una ragazza di nome Nora, reduce da brutte esperienze in campo amoroso a causa di una serie di terribili fidanzati, che durante una gita trova inaspettatamente il vero amore con un dolce e premuroso orso nero americano di 230 kg. L'insolita coppia scoprirà ben presto che i vicini hipster, gli amici e la necessità dell'orso di andare in letargo metteranno a dura prova la loro storia.

My Boyfriend is a Bear vedrà come produttori esecutivi Alex Hertzberg, Joe Nozemack, James Lucas Jones e Charlie Chu.

Pamela Ribbon è molto conosciuta come co-autrice di molti film d'animazione come Ralph Spaccatutto 2, Oceania, I Puffi: Il villaggio perduto e il documentario Disney, Bears. Per il momento non è stato comunicato se il film sarà animato o in live action.

Jon Silk e Ali Mendes supervisioneranno il progetto per Legendary Entertainment.

Il graphic novel è stato recentemente pubblicato quest'anno da Oni Press.