Mute: il trailer del nuovo film di Duncan Jones arriverà martedì!

Netflix ha annunciato che il trailer ufficiale di, il nuovo film scritto e diretto da, sarà diffuso sulla web il prossimo 30 gennaio. Dopo il salto trovate il trailer teaser che lo anticipa.

Protagonista della pellicola è Alexander Skarsgård, fresco vincitore dell’Emmy Award per la sua interpretazione in Big Little Lies. Oltre all’attore lanciato da True Blood figurano nel cast anche Paul Rudd, Justin Theroux e l’esordiente Seyneb Saleh.

Subito dopo il successo di Moon, Jones si dedicò a Source Code e quindi a Warcraft – L’inizio. La lotta contro il cancro – poi vinta – dalla moglie, la morte del padre (David Bowie) e in seguito la nascita del primo figlio hanno ritardato la sua carriera, ma “alla fine arrivò Netflix, che aveva questa folle filosofia sul filmmaking che sembrava uscita dagli anni Settanta”.

Mute sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 febbraio 2018.

Sinossi: Ambientato nell’anno 2052, Mute è la storia di Leo (Alexander Skarsgård), un barista della grande capitale tedesca Berlino. Il ragazzo ha perso la parola a causa di un incidente durante la sua infanzia e ha trovato la pace solo con la sua fidanzata Naadirah (Seyneb Saleh). La scomparsa della donna, però, lancia Leo in una ricerca che lo porterà ad esplorare gli angoli più bui della sua città. Le fotografie sono disponibili in fondo alla notizia.