Mute, Alexander Skarsgard e Paul Rudd nel primo trailer ufficiale del film di Duncan Jones

Continuando la campagna promozionale del film,ha quest'oggi rilasciato online il primo trailer ufficiale dell'atteso Mute , nuovo thriller sci-fi diretto da) che vede protagonista

Questa la sinossi del film: "Ambientato nell’anno 2052, Mute è la storia di Leo (Alexander Skarsgård), un barista della grande capitale tedesca Berlino. Il ragazzo ha perso la parola a causa di un incidente durante la sua infanzia e ha trovato la pace solo con la sua fidanzata Naadirah (Seyneb Saleh). La scomparsa della donna, però, lancia Leo in una ricerca che lo porterà ad esplorare gli angoli più bui della sua città. Le fotografie sono disponibili in fondo alla notizia".



Mute vedrà nel cast anche Paul Rudd, Justin Theroux e Seyneb Saleh, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 23 febbraio. Vi ricordiamo che Skarsgard è fresco della vittoria ai Golden Globes e agli Emmy Awards come Miglior Attore non Protagonista in Big Little Lies, mentre Paul Rudd lo abbiamo rivisto proprio in queste ultime ore nei panni di Scott Lang nel primo trailer ufficiale dell'attesissimo Ant-Man and The Wasp di Peyton Reed, cinecomic Marvel in uscita nelle sale italiane il 6 luglio 2018, pochi mesi dopo l'arrivo di Avengers: Infinity War.