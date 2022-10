Mussolini ha fatto anche cose buone? Su Sky arriva il film sulla storia del fascismo

A cento anni dalla marcia su Roma, Sky Cinema propone il documentario Mussolini ha fatto anche cose buone? Propaganda di ieri e fake news di oggi, un'opera di 3D Produzioni che ripercorre il fascismo indagando la creazione del personaggio Benito Mussolini e la nascita della propaganda.

Il film andrà in onda giovedì 27 ottobre alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile on demand: tra gli obiettivi del film quello di sfatare i luoghi comuni sul ventennio di dittatura e sul suo capo indiscusso, che continuano a essere fonte di dibattito nel nostro Paese.

Il progetto è strutturato attraverso due linee narrative parallele: la linea narrativa storica in cui testimoni diretti e indiretti, immagini di repertorio, storici e studiosi del periodo fascista mettono in scena la lunga serie di mistificazioni dell’era fascista, dalle bonifiche, all’introduzione della previdenza sociale, fino a Mussolini grande stratega militare; parallelamente a questa traccia scorrerà la linea narrativa della propaganda, dato che se c’è una cosa che Mussolini ha saputo fare molto bene è stata la promozione di sé stesso e di imprese di cui spesso si è solo arrogato il merito.

Il film prende spunto dal libro “Mussolini ha fatto anche cose buone” (Bollati Boringhieri 2019) di Francesco Filippi, con prefazione di Carlo Greppi. Oltre a loro fanno parte del progetto altri autorevoli storici come Alessandro Barbero, Claudio Siniscalchi, Giordano Bruno Guerri, Roberto Chiarini, Guido Melis. Altra fonte di informazione è costituita da un insieme di testimonianze dirette e indirette di chi ha vissuto o ha potuto raccogliere e tramandare l’esperienza dell’era fascista (come i testimoni e i discendenti dei bonificatori dell’Agro Pontino, ex fascisti e vittime delle leggi razziali). Narratore del film è Gioele Dix.

