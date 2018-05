Muscle: team up tra Vin Diesel e la STXfilms. In vista un nuovo franchise?

Vin Diesel e la STXfilms collaboreranno al progetto della realizzazione di Muscle ma non solo: l'idea è quella di realizzare un vero e proprio franchise della action comedy!

Del resto Vin Diesel, al momento non ha in programma di tornare per Fast and Furious (dove interpreta ormai da anni il personaggio di Dominic Toretto), perché la pellicola non inizierà la produzione prima del 2019, e il suo lavoro come vocal cast nell'MCU per adesso è in pausa (essendo stati girati i film in programmazione sugli Avengers back-to-back, uno dietro l'altro cioè).

I suoi progetti noti per quest'estate, dopo averne acquisito i diritti, sono il ritorno al lavoro su XxX e Bloodshot per Sony.

In Muscle vedremmo riuniti al lavoro Diesel e il capo della STXfilms, Adam Fogelson che, per la Universal, aveva supervisionato i film 5 6 e 7 di Fast and Furious. Reginald Hudlin e Byron Phillips produrranno la pellicola insieme a Vin Diesel e a Samantha Vincent.

In una dichiarazione ufficiale Fogelson ha descritto Muscle come "il perfetto mix di azione e commedia che i milioni di devoti fan (di Diesel), provenienti da tutto il mondo, hanno imparato ad amare di lui."