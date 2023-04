Murray Melvin: ci lascia l'attore di 'Barry Lyndon', 'Alfie' e 'Il Fantasma dell'Opera'

È scomparso all'età di 90 anni uno dei protagonisti del cult Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Ad annunciarne la scomparsa sui social è Kerry Kyriacos Michael MBE, direttore artistico del Teatro Technis.

"Con grande tristezza devo annunciare la morte di Murray Melvin, attore, regista e archivista teatrale. Ha avuto una brutta caduta lo scorso Dicembre, dalla quale non si è mai totalmente ripreso. È spirato presso l'ospedale St Thomas venerdì 14 Aprile, all'età di 90 anni", scrive Kyriacos in un post su Twitter.

"Era uno dei miei amici più stretti e mancherà a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo", ha aggiunto, esplicitando il suo rapporto stretto con l'attore.

Murray era un vero e proprio veterano del settore: debutta nel 1957 nello spettacolo Macbeth presso il Theatre Royal di Stratford. La sua carriera si alternerà di spettacoli teatrali e ruoli in film ormai cult come Barry Lyndon, ma anche Alfie, The Phantom of the Opera (Il Fantasma dell'Opera) del 2004 con Emmy Rossum (interprete di Fiona in Shameless), Kaleidoscope e Sapore di miele - A Taste of Honey (ruolo grazie al quale vinse nel 1961 un premio BAFTA). Ma questi sono solo alcuni dei numerosissimi titoli in cui figura Melvin.