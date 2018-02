Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley protagonisti del film tv su Harry e Meghan

In Inghilterra si contano i giorni che mancano al prossimo Royal Wedding e Lifetime non vuole farsi trovare impreparata. Il network ha infatti ufficializzato la scelta dicome interpreti rispettivamente del principe Harry e della futura consorte, Meghan, per il film tv

Il film tv racconterà la storia d'amore fra i futuri coniugi della famiglia reale britannica. Dato che il giorno delle nozze è il 19 maggio, la rete mira a terminare la produzione in tempo per la primavera. Il programma serrato lascia poco margine d'errore e i fan non vedono l'ora di scoprire la trama che ripercorre l'amore tra Harry e Meghan.

Deadline ha diffuso una breve sinossi del film:"Harry & Meghan racconta il corteggiamento e la storia d'amore tra un amato principe e la sua nuova fidanzata. Il film esaminerà la storia del principe Harry e di Meghan Markle, dal momento in cui si sono incontrati dopo essere stati presentati dagli amici, passando per il loro corteggiamento iniziale, quando sono riusciti a tenere nascosta la loro storia d'amore e infine l'intensa attenzione dei media di tutto il mondo che circondano la loro relazione e la vita di Meghan stessa, attrice americana con un divorzio alle spalle".

Nel 2011 fu la stessa Lifetime a realizzare William & Kate: The Movie, pellicola che raccontava la relazione tra il fratello di Harry e la sua futura moglie, Kate Middleton. Chiaramente la rete è conscia dei desideri del suo pubblico e quindi si appresta a realizzare lo stesso prodotto per Harry e Meghan.

Harry and Meghan: A Royal Romance è diretto da Menhaj Huda, che ha collaborato a The Royals, con la sceneggiatrice Scarlett Lacey.