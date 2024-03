Murder on the Dancefloor arriva in vinile dopo il clamoroso successo di Salturn! La data

Non si spegne l’entusiasmo che ruota intorno a Saltburn: tra ovazione di critica e fan, il film provocatorio che ha fatto il suo debutto nel 2023 ha lasciato il mondo del cinema senza fiato!

Una delle scene diventate iconiche, è quella di Oliver Quick che balla per casa nudo al ritmo della canzone di Sophie Ellis-Bexter, “Murder on the Dance Floor”: benché questo brano sia stato pubblicato due decenni prima dell’uscita di Saltburn, grazie al suo successo ha riscosso un’ondata di popolarità.

Ora, per la prima volta, “Murder on the Dance Floor” uscirà in vinile: a partire dal 16 febbraio, la canzone sarà disponibile su vinile rosso da 7 pollici, distribuito da Polidori/Universal. Oltre al brano di Ellis-Bexter, qui potete trovare tutte le canzoni presenti in Saltburn. Ma di cosa parla il film?

Con Barry Keoghan nel ruolo di Oliver Quick, Saltburn è un film ambientato nella metà degli anni ‘80 ad Oxford: Oliver è un emarginato a causa della sua mancanza di status ed è alla disperata ricerca delle attenzioni e dell’amicizia del suo compagno di studi Felix (Jacob Elordi). Oliver si approccia ad un mondo che non lo appartiene, come ci tengono a ricordagli le persone che non gli vogliono bene, ma lui non è il tipo di persona che si lascia scoraggiare facilmente. Se vi siete persi questo capolavoro, qui potete trovare la nostra recensione di Saltburn.