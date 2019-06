Murder Mystery ha superato il record di visualizzazioni nel primo week-end per Netflix

Murder Mystery, l'ultimo film con Adam Sandler arrivato pochi giorni fa su Netflix, ha infranto il record di visualizzazioni al week-end d'esordio per il servizio di streaming on demand.

Il film, che include anche Jennifer Aniston e Luke Evans, è stato visto da quasi 30,9 milioni di famiglie nei suoi primi 3 giorni dal lancio. Un portavoce di Netflix ha confermato la veridicità dei dati forniti da Variety, specificando che la compagnia include solo se le visualizzazione che abbiano riprodotto il film almeno per il 70%.

Netflix ha firmato un accordo di quattro film con Sandler nel 2015, e ha raddoppiato con un accordo per altri 4 film nel 2017. La partnership arrivò in un periodo storico in cui i film dell'attore avevano smesso in incassare bene al cinema, spingendo alcuni analisti del settore a chiedersi perché Netflix avrebbe dovuto scommettere su di lui con contratti pluriennali. La scommessa della compagnia, a quanto pare, è stata ampiamente ripagata.

Voi avete visto il film? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

