Murder Mystery, il regista sarebbe favorevole a un sequel

L'idea di un sequel di Murder Mystery ha senso per il regista Kyle Newacheck. I due personaggi, l'agente di polizia Nick Spitz (Adam Sandler) e la parrucchiera amante dei romanzi gialli Audrey Spitz (Jennifer Aniston) hanno il potenziale per tornare in altre storie. Perché no, allora?

Newacheck ha raccontato a Cinema Blend di essere pronto a un sequel, a condizione che le due star siano disposte a tornare. "Ci sono state delle voci, penso che alla fine sia Adam sia Jen vogliano farlo. Non ho ancora approfondito l'idea con nessuno dei due, ma è un'ottima idea. Nick e Audrey sono due personaggi fantastici, con dinamiche incredibili che alla gente piace guardare. Quindi vederli in un altro film sarebbe fantastico."

Il regista non è sorpreso dal fatto che milioni di persone volessero guardare Adam Sandler e Jennifer Aniston. Ma il record di visualizzazioni su Netflix per il primo weekend, quello davvero non se l'aspettava. E non può fare a meno di chiedersi quanto un film del genere avrebbe incassato al cinema, se fosse uscito nelle sale. "Sapevo che avrebbe avuto grande successo perché tutti guardano i film di Sandler e tutti adorano Jennifer, e con il ritorno di Friends su Netflix, il tempismo non avrebbe potuto essere migliore per vederli insieme nel film. Ma non sapevo che avrebbe superato qualsiasi altro film su Netflix. Quella è una medaglia da appuntare al petto."

E quando qualcosa ha successo, è naturale parlare di sequel. Kyle Newacheck ha rivelato che se ne parlava già sul set. "Abbiamo anche avuto un finale alternativo in cui lanciamo un sequel. Perché penso che sappiamo di poterne fare un altro. Mi piacerebbe molto. Se iniziamo a lavorare su una sceneggiatura, ci sto. Penso che sarebbe davvero divertente, sarebbe un altro modo di viaggiare, dare un'occhiata a un'altra parte del mondo e andare a fare un film lì."

Lui sembra avere già deciso. Staremo a vedere...