Murder Mystery: Netflix annuncia il sequel del film con Adam Sandler e Jennifer Aniston

The Hollywood Reporter segnala in esclusiva che il servizio di streaming on demand Netflix ha messo ufficialmente in produzione Murder Mystery 2, sequel della commedia gialla con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Diretto da Kyle Newachek il film, fra i più visti di sempre sulla piattaforma con un record di 31 milioni di spettatori nel primo week-end, racconta la storia di Nick (Sandler) e Audrey (Aniston) Spitz, una coppia di mezza età che dopo tanti anni si concede finalmente la luna di miele europea per la quale hanno risparmiato per anni: il problema è che rimaranno coinvolti in un misterioso caso di omicidio.

Secondo The Hollywood Reporter, lo sceneggiatore del primo film James Vanderbilt tornerà per scrivere anche il sequel. Al momento non è stata annunciato formalmente il ritorno delle due star protagoniste, ma secondo il magazine è solo una questione di tempo. Un po' come è avvenuto con Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, inoltre, dovremo aspettarci un cast corale altrettanto ricco di quello del primo film, come in ogni giallo ispirato ad Agatha Christie che si rispetti.

Murder Mystery ha segnato la seconda collaborazione tra Adam Sandler e Jennifer Aniston dopo la commedia romantica Mia Moglie Per Finta, del 2011.

