Murder Mystery 2, la critica boccia Netflix ma promuove Adam Sandler e Jennifer Aniston

In vista del recente debutto del secondo capitolo,Murder Mistery è nella top 10 di Netflix.

La pellicola con protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler nel ruolo di una coppia di detective è uscita proprio il 31 marzo 2023 su Netflix. Considerato il successo del primo film, vi erano altissime aspettative per il secondo capitolo ma i pareri delle riviste più patinate hanno stroncato sul nascere Murder Mistery 2.

Per Variety, infatti, il secondo capitolo è "quello che chiamavamo un film per la TV e ora è un film di streaming, è un pacchetto formulaico con due stelle che non sanno cosa fare per rovesciare Clark Gable e Claudette Colbert - premiati invece i protagonisti - Eppure Sandler e Aniston sono perfetti per descrivere il matrimonio irascibile tra Nick e Audrey e nell'amore che filtra appena sotto il litigio".



The Guardian da alla pellicola appena tre stelle: "Murder Mystery 2 è reso quasi guardabile di nuovo da Sandler e Aniston, il cui fascino da star del cinema combinato si rivela abbastanza magnetico da portarci attraverso i momenti più piatti, inchiodando una commedia fisica effettivamente caotica e mantenendo una chimica calda e rilassata".



Tuttavia, Murder Mistery 2 premia Jennifer Aniston e Adam Sandler di nuovo insieme in altri progetti. La critica, però, non resta convinta della produzione del film. Per The Hollywood Reporter, il film giallo è simile a Knives Out ma senza alcuna originalità.



Lasciamo ai fan il verdetto finale: Murder Mistery è in streaming su Netflix.