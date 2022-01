Murder Mystery 2, Mark Strong e altri 7 attori nel cast del sequel del film Netflix

Adesso sarà anche Red Notice il film più visto su Netflix, ma per un breve periodo quel titolo è appartenuto a Murder Mystery, il film con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston, che per il sequel ha chiamato 8 nuovi attori all'appello, incluso Mark Strong. Scopriamo chi sono gli altri.

Mark Strong (Kingsman: Secret Service), Mélanie Laurent (Bastardi Senza Gloria), Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), Zurin Villanueva (La Fantastica Signora Maisel), Kuhoo Verma (The Big Sick), Enrique Arce (Terminator: Destino Oscuro), Tony Goldwyn (Ghost) e Annie Mumolo (Le Amiche della Sposa) si sono uniti al cast del sequel di Murder Mystery, la fortunata comedy con Adam Sandler e Jennifer Aniston, mentre assieme ai protagonisti saranno di ritorno anche John Kani (interprete del Colonnello Ulenga) e Adeel Akhtar (il Marajah).

La precedente pellicola aveva visto la coppia formata da Sandler e Aniston andare in viaggio in Europa nel tentativo di riaccendere la scintilla del loro matrimonio ormai alla deriva, per poi però passare una vacanza da incubo quando entrambi vengono accusati di aver assassinato un anziano miliardario.

Il grande successo di Murder Mystery ha portato subito all'annuncio di un sequel che vedrà tornare i suoi interpreti principali, ma di cui non sappiamo ancora granché quando si tratta di trama e personaggi.

Murder Mystery 2 verrà girato a Parigi e ai Caraibi, e il regista designato questa volta è Jeremy Garelick (The Binge, Best. Worst. Weekend. Ever.), che lavorerà su uno script di James Vanderbilt, già sceneggiatore del primo capitolo.