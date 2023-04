Murder Mystery 2, Jodie Turner-Smith commenta il suo ruolo nel film Netflix

In una recente intervista con Brandon Davis di ComicBook, Jodie Turner-Smith ha colto l'occasione per parlare della sua esperienza sul set del film Netflix Murder Mystery 2, nel quale interpreta il ruolo della Contessa Sekou.

"La contessa è una donna onesta" ha dichiarato. "Qualcuno la definirebbe addirittura come una persona brutalmente onesta. In realtà, lei dice soltanto quello che pensa. Ha delle opinioni personali, e deciderà di condividerle indipendentemente da come possano sentirsi gli altri. E non perché è maliziosa, bensì perché preferisce dire la verità".

Ha inoltre commentato i suoi momenti di improvvisazione insieme ad Adam Sandler e Jennifer Aniston: "Be', voglio dire... Non ho molta esperienza di improvvisazione, quindi mi limitavo a ripetere le stesse cose per tutto il tempo. È sicuramente un'abilità interessante da imparare, perciò mi sono divertita. È stato un momento di libertà. Adam e Jen riescono puntualmente a cambiare le cose, e in maniera davvero perfetta, con tutto il divertimento che ne deriva. Da parte mia, faccio tutto il possibile per mantenere il passo". E i risultati sono presto detti: il record di Murder Mystery 2 non ha rivali su Netflix!

Di cosa parla Murder Mystery 2? Ecco la sinossi ufficiale: "Quattro anni dopo aver risolto la loro prima indagine di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sono ora detective a tempo pieno che lottano per far decollare la loro agenzia di investigatori privati; ​ed è in un momento simile che vengono invitati a celebrare il matrimonio del loro amico Maharaja (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata. Eppure, nuovi guai attendono gli Spitz quando lo sposo viene rapito sotto riscatto appena dopo l'inizio dei festeggiamenti, rendendo ogni illustre ospite, membro della famiglia e perfino la sposa stessa come un possibile indiziato".

