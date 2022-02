Murder Mystery 2, Jennifer Aniston celebra l'inizio delle riprese con un video backstage

Sta per iniziare la produzione del sequel di uno dei film originali più apprezzati di Netflix, Murder Mystery, con due star della commedia americana, Jennifer Aniston e Adam Sandler. Il primo film è uscito sulla piattaforma nel 2019 stabilendo il record di spettatori per Netflix. Ecco perché la produzione del sequel non stupisce.

E proprio per celebrare l'inizio della produzione del sequel, Jennifer Aniston ha pubblicato su Instagram foto e video dal set del film.

Si tratta di uno scatto con Sandler e la scritta:"Torno al lavoro con il mio amico" con l'hashtag di Murder Mystery 2 e poi un video del set con alcuni membri del cast e della troupe che ballano.



Murder Mystery è stato visto da quasi 31 milioni di nuclei familiari nel primo fine settimana di programmazione, un record ai tempi per la piattaforma streaming.

Per questo sequel ci sarà Jeremy Garelick alla regia e nuovamente la coppia formata da Jennifer Aniston e Adam Sandler.



Nel frattempo sono ben 8 le new entry in Murder Mystery 2, tra cui Mark Strong, Melanie Laurent e Tony Goldwyn.

Sandler figura anche tra i produttori del film e torna a lavorare al fianco di Jennifer Aniston dopo il grande successo del primo film, che ha inevitabilmente spinto Netflix a produrne un secondo.



