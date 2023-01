Murder Mystery 2, prima immagine con Jennifer Aniston e Adam Sandler: svelata l'uscita

USA Today ha pubblicato la prima immagine di Murder Mystery 2, sequel del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler. Netflix punta a replicare il successo del primo film, che riuscì a battere il record del miglior weekend di debutto sulla piattaforma, con ben 30,8 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni di pubblicazione.

La prima immagine di Murder Mystery 2 mostra Nick Spitz (Sandler), agente di polizia di New York City, accanto a sua moglie Audrey (Aniston), parrucchiera e appassionata di romanzi gialli. La coppia si trova a Parigi e Nick mostra di aver subito diversi infortuni che verranno sicuramente spiegati nel corso del film. Poco più di un anno fa Jennifer Aniston celebrò l'inizio delle riprese di Murder Mystery 2, con un video backstage dal film.



Murder Mystery 2 riunisce la coppia di detective formata da Audrey (Jennifer Aniston) e Nick (Adam Sandler) che viene coinvolta in un intrigo internazionale quando un loro amico viene rapito dal suo stesso matrimonio.

James Vanderbilt ha scritto il sequel, diretto da Jeremy Garelick.



Al momento Netflix ha rilasciato soltanto poche informazioni sulla trama del film e si attendono ulteriori informazioni ma nel frattempo è stato comunicato che il film sarà disponibile sulla piattaforma a marzo.

Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di Murder Mystery, con le riprese del film che si sono svolte anche in Italia.