Murder Mystery 2: Adam Sandler e Jennifer Aniston di nuovo insieme in un film drammatico?

Murder Mystery 2 è ormai in dirittura d’arrivo e i fan del primo film potranno finalmente tornare a seguire la strana coppia di detective alle prese con un nuovo caso. Intanto Jennifer Aniston e Adam Sandler ci tengono a far sapere di essere intenzionati a continuare a lavorare insieme, magari su qualcosa di diverso.

Murder Mystery è tornato nella top 10 di Netflix grazie all’hype per il secondo capitolo, in uscita nei prossimi giorni sulla piattaforma di streaming della N rossa preannunciando il successo del sequel che vedrà i due protagonisti in una nuova avventura tra Europa e Caraibi.

Giunti al terzo film insieme Adam Sandler e Jennifer Aniston hanno parlato a The Hollywood Reporter del lavoro fatto insieme e della possibilità di tornare insieme sul set per qualcosa di più “serio”.

Le parole della Aniston, in tal senso, sono state chiare: “Stavamo discutendo del fatto che ci piacerebbe fare qualcosa di serio insieme. Non che quello che abbiamo fatto non sia serio, ma intendevamo qualcosa di più drammatico. Penso che lui sia così bravo anche come attore drammatico e non è per niente facile passare da una cosa all’altra”.

Anche Adam Sandler rispondendo sulla stessa questione ha elogiato le doti della collega e ha aperto la porta a future collaborazioni: “È fantastica. È una ragazza profonda. Mi piacerebbe fare qualcosa di diverso con lei”.

Entrambi gli attori hanno dimostrato nel corso della propria carriera di saper uscire dal genere che li ha consacrati per entrare in progetti meno leggeri riuscendo allo stesso modo a deliziare il pubblico.

Il sequel di Murder Mystery uscirà il 31 marzo 2023 su Netflix, intanto vi lasciamo all’anteprima di Murder Mystery 2 rilasciata dalla piattaforma di streaming per promuovere il titolo.