Muore in diretta a soli 30 anni l'attore e modello taiwano-canadese Godfrey Gao

Come riportato nelle ultime ore da molte pagine d'informazione, l'attore e modello taiwano-canadese Godrey Gao è morto a soli 30 anni mentre stava partecipando a un reality show cinese nelle prime ore di mercoledì 27 novembre, davanti agli occhi increduli degli altri concorrenti e del pubblico televisivo.

Stando a quanto scrive la CNN, che riprende una nota stampa di JetStar Entertainment, Gao si è improvvisamente accasciato a terra durante il programma. È stato velocemente soccorso e trasportato in ospedale, dove purtroppo è morto tre ore dopo i tentativi di rianimazione. La JetStar ha scritto: "Siamo scioccati e rattristati da questo terribile incidente. Siamo rimasti sempre al fianco di Gao in queste drammatiche ore e la sua famiglia si sta precipitando qui".



I produttori del reality noto come Zhejiang "Chase Me", che contrappone celebrità e concorrenti comuni in delle sfide di natura fisica, hanno detto che Gao "è caduto improvvisamente a terra mentre stava correndo, ricevendo immediate cure dal personale medico sul posto e trasportato repentinamente nell'Ospedale più vicino".



Gao era soprattutto noto al grande pubblico per il ruolo di Magnus Bane nell'adattamento cinematografico di Shadwohunters - Città di Ossa del 2013. È stato anche il primo modello asiatico a posare per Louis Vuitton e ha recitato in molti show televisivi cinesi e nell'epopea fantascientifica Shangai Fortress uscita quest'anno.