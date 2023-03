La mummia - Il ritorno, reunion agli Oscar tra Dwayne Johnson e Brendan Fraser: il video

Dwayne Johnson ha partecipato alla Notte degli Oscar, presentando insieme a Emily Blunt la categoria dedicata al miglior film d'animazione. La star di Fast and Furious ha pubblicato sui social un video del backstage nel quale conversa con la co-star di La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser, in un'improvvisata reunion.

"Ritorno alle origini molto bello con il mio vecchio amico Brendan Fraser e i suoi figli. Il mio primissimo film in carriera a Hollywood è stato La mummia - Il ritorno, di cui Brendan era protagonista. Molti critici e cinici scommettevano contro di me in quel momento ma Brendan mi ha accolto a braccia aperte ed è stato di grande aiuto. Non dimentico mai le persone gentili. Adesso, anni dopo, Brendan vince il suo Oscar come miglior attore in The Whale e io sono diventato famoso per aver indossato un marsupio [riferendosi all'iconica foto degli anni '90]. Congratulazioni fratello" ha scritto l'ex The Rock nella didascalia del post. Sul nostro sito è disponibile la recensione di The Whale, diretto da Darren Aronofsky.



Dwayne Johnson, all'epoca conosciuto con lo pseudonimo The Rock per la sua carriera da wrestler, debuttò sul grande schermo nel 2001, nel ruolo del Re Scorpione in La mummia - Il ritorno, secondo capitolo della trilogia con protagonisti Brendan Fraser nel ruolo di Rick O'Connell e Rachel Weisz nel ruolo di Evelyn Carnahan.



L'anno successivo Johnson sarà protagonista di un film interamente dedicato al suo personaggio, Il Re Scorpione.

Non perdetevi tutti i vincitori degli Oscar 2023.