La Mummia - Il Ritorno, quando il compositore definì il primo film 'una mer*a'

Mai sputare nel piatto in cui si è mangiato, recita un vecchio adagio: il discorso dovrebbe valere davvero per tutti, anche per artisti parecchio apprezzati in quel di Hollywood come Jerry Goldsmith, che per non tenere la bocca chiusa durante un concerto dovette dire addio a un bel po' di soldi per La Mummia - Il Ritorno.

Parliamoci chiaro: il film che diede vita a quel Re Scorpione recentemente difeso da Brendan Fraser non avrebbe sicuramente rappresentato uno dei punti più alti della carriera di uno che ha composto soundtrack per film come Alien, Basic Instinct e Il Presagio, ma insomma, siamo altrettanto sicuri del fatto che il contratto prevedesse cifre davanti alle quale nessuno avrebbe storto il naso.

Le cose andarono così: durante una tranquilla serata londinese, nel 2000, Goldsmith si apprestava ad eseguire durante un concerto proprio la colonna sonora de La Mummia, da lui stesso composta per il film uscito l'anno prima. Il nostro ebbe però la bella idea di farsene beffe davanti al pubblico: "Un pezzo di mer*a" fu la definizione che Goldsmith diede del film con Rachel Weisz.

Non sapeva, il povero Jerry, che nel pubblico ci fosse proprio Stephen Sommers, che in quel momento decise di non avere molta voglia di tornare a lavorare con Goldsmith! Chi dei due è andato a perderci? A voi l'ardua sentenza! A occhio, comunque, Goldsmith non avrà avuto altro da rimpiangere oltre all'aspetto meramente economico della cosa.