La Mummia - Il Ritorno, gli infortuni che hanno cambiato la carriera di Brendan Fraser!

La carriera di Brendan Fraser è stata condizionata da incidenti. Lavorando alla trilogia de La Mummia, l'interprete subì infortuni che l'hanno portato poi, nel corso degli anni, a sottoporsi ad un gran numero di interventi. La striscia negativa pare sia cominciata proprio con La Mummia - Il Ritorno.

Già nel primo capitolo l'attore era stato vittima di un incidente mortale durante l'iconica scena dell'impiccagione. Anche nel secondo film, però, la sfortuna non sembrava essere finita. A differenza di molti suoi colleghi, Fraser effettuava gran parte dei suoi stunt personalmente decidendo, coscientemente, di mettere a rischio il proprio fisico. Se questo aiutava nella sera dei vari stunt, dall'altro lato ha costretto l'attore, dopo aver concluso la sua carriera nel mondo degli action, a subire tantissimi interventi medici che l'hanno costretto a letto per lunghissimi periodi di tempo.

Dopo che Brendan Fraser e The Rock si sono rincontrati agli Oscar dopo La Mummia - Il ritorno e la vittoria per l'attore canadese con The Whale, non si è potuto non tornare con la mente a quel difficile periodo vissuto. Durante la produzione, infatti, Fraser si ruppe un ginocchio, una costola e subì un grave infortunio alla schiena con la lesione di un disco spinale. Lo stesso Fraser ha ammesso di essersi tenuto insieme nel corso delle riprese con "cerotti e forza di volontà".

Nonostante tutti i problemi avuti Brendan Fraser sembra essere pronto a tornare per un nuovo film de La Mummia e rivestire nuovamente i panni dell'iconico Rick O'Connell. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!